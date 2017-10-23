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В Пешаваре обнаружено тело убитого транссексуала со следами пыток

Иллюстративное фото.

В пакистанском городе Пешавар обнаружен убитым транссексуал, на теле которого имеются следы пыток. О нападении, ставшим последним в череде убийств сексуальных меньшинств в этой консервативной мусульманской стране, сообщила полиция. Старший суперинтендант полиции Саджад Хан проинформировал, что тело было найдено в районе Ашикабад недалеко от дороги Варсак поздно вечером 21 октября. Представитель полиции проинформировал, что тело оставалось ненайденным три дня. По его словам, полиции пока не удалось установить личность погибшего, хотя были взяты отпечатки пальцев и образцы ДНК.

Согласно данным переписи, опубликованным в августе, общая численность трансгендерных жителей Пакистана составляла более 10 400 человек. В 2009 году Пакистан стал одной из первых стран в мире, которая официально признала третий пол, позволяя трансгендерным лицам получать удостоверения личности и голосовать. Несколько членов общины также участвуют в выборах.

Несмотря на этот прогресс, многие из них по-прежнему сталкиваются с дискриминацией, занимаются попрошайничеством или проституцией и подвергаются вымогательствам и насилию. 30 августа трансгендер, имя которого было определено как Чанда, был застрелен неизвестными нападавшими в южном портовом городе Карачи.

Тело убитого в августе 2017 года транссексуала в морге Карачи.
Тело убитого в августе 2017 года транссексуала в морге Карачи.

Трансгендеры в Пакистане, известные как Хусра или Хеджра, считают себя культурными наследниками евнухов, которые служили старшими придворными правителями Моголов на Индийском субконтинента в 17 и 18 веках, прежде чем их существоование было запрещено под британским правлением.

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