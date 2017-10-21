Неизвестный с ножом напал на прохожих в Мюнхене

В Мюнхене неизвестный напал с ножом на прохожих. Об этом сообщает полиция города. Агентство Reuters со ссылкой на пожарную службу города передает, что пострадали пять человек. Их жизни ничего не угрожает.

Известно, что злоумышленнику примерно 40 лет. Нападение произошло на востоке города. Полицейские просят жителей района не покидать свои дома.

Позднее полиция задержала человека, подходящего под описание. Однако нет подтверждений тому, что задержан настоящий преступник. Возможные мотивы атаки правоохранительные органы пока не называют.