За неделю в Узбекистане три хокима потеряли свои должности за плохую организацию хлопкоуборочной кампании

20 октября с занимаемых должностей были уволены хоким Янгикурганского района Наманганской области Мухаммадзокир Маматханов и хоким Денауского района Сурхандарьинской области Бахром Маматкулов.

14 октября с должности был снят хоким Учкурганского района Наманганской области Назиржон Хайиталиев.

Как пишет интернет-издание Kun.uz, хокимы Денауского и Учкурганского районов «были уволены с работы за плохую организацию хлопкоуборочной кампании».

Возможно, что по той же причине был уволен и хоким Учкурганского района, предполагает издание.

Однако в сообщении на сайте хокимията (администрации) Наманганской области причина увольнения сразу двух хокимов не сообщается.