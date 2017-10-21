Калифорнийский миллиардер готовит рекламный ролик против Трампа

В Калифорнии миллиардер Том Стейер объявил 20 октября, что выделит не менее 10 миллионов долларов на телевизионную рекламную кампанию за объявление импичмента президенту США Дональду Трампу. Как сообщает агентство Associated Press, миллиардер настаивает, что Трамп (цитата) привел страну на грань ядерной войны, препятствовал осуществлению правосудия юристами ФБР, угрожал закрыть те СМИ, которые ему не нравятся. Инициатор телерекламы за импичмент призывает зрителей звонить своим избранникам в Конгрессе США и просить их о применении статьи об импичменте.

Демократы в Конгрессе считают, в частности, лидер демократического меньшинства Нэнси Пелоси (также от Калифорнии, как и миллиардер, Том Стейер), считают, что попытки призвать к отстранению президента-республиканца от власти не стоят усилий, так как большинство в Конгрессе принадлежит именно республиканцам.

Миллиардер Стейер ранее фанансировал различные политические кампании, в основном, направленные на борьбу против глабального климата.

Минувшим летом, в середине июля, член Палаты представителей Конгресса США демократ от Калифорнии Брэд Шерман внес в Конгресс предложение об импичменте президента Трампа.

Шерман объяснил свое требование тем, что Трамп допустил тягчайшее нарушение закона, а именно воспрепятствовал осуществлению правосудия, отправив в отставку директора ФБР Коми, курировавшего расследование «российского следа» в прошлогодней предвыборной кампании.