94 человека умерли от чумы на Мадагаскаре

94 человека умерли от легочной чумы на Мадагаскаре (африканское островное государство в Индийском океане).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число неподтвержденных случаев заражения превысило тысячу 150 и может вырасти.

ВОЗ считает необычно широкими масштабы нынешней вспышки заболевания – ею охвачены два крупнейших городах Мадагаскара.

Международные гуманитарные организации экстренно направляют в страну антибиотики.

По мнению ВОЗ, возможность распространения заболевания за пределы острова крайне мала.