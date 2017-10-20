Директор ЦРУ: вмешательство России не повлияло на результаты выборов

Директор ЦРУ США Майк Помпео заявил, что по оценке американского разведывательного сообщества вмешательство России в прошлогоднюю предвыборную кампанию не повлияло на исход голосования. Помпео сделал это заявление в четверг, выступая перед сотрудниками аналитического центра «Фонд защиты демократий».

Однако ещё в январе в открытом отчете, выпущенном Директоратом национальной разведки, говорилось, что разведывательные органы не оценивали, как повлияли кибератаки и пропагандистские усилия Москвы на результаты выборов.

Пресс-секретарь ЦРУ Дин Бойд уточнил в этой связи, что разведсообщество отвечает за осуществление мониторинга и анализа намерений, потенциальных возможностей и фактических действий иностранных субъектов. Изучение политических процессов или состояния общественного мнения внутри страны миссия разведки не включает, отметил представитель ЦРУ.

Ранее ФБР, ЦРУ, Агенство национальной безопасности и Директорат национальной разведки пришли к единому выводу, что Россия не только вмешивалась в избирательный процесс, но и делала это с целью помочь республиканцу Дональду Трампу и нанести вред кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Президент Трамп, со своей стороны, по-прежнему открыто заявляет, что «Россия не помогла ему одержать победу».