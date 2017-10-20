В Украине патруль остановил 9-летнего водителя джипа, в салоне нашли оружие и вероятно наркотики

Полицейские Ровенской области остановили джип, за рулем которого находился 9-летний ребенок, сообщили в Патрульной полиции Украины. В салоне джипа нашли оружие и, предположительно, наркотики.

Инцидент произошел возле села Опарипсы Радивиловского района Ровенской области. Полиция остановила Jeep Grand Cherokee, за рулем которого сидел ребенок. Выяснилось, что вести машину ему доверил 33-летний отец, который находился рядом, на пассажирском месте.

Еще большее удивление у полицейских вызвало оружие, которое они обнаружили в салоне автомобиля – разрешения на его ношение у мужчины не было. «Оказывается, и это не все», – написали полицейские в своем отчете на Facebook'е.

9-летний мальчик попросился у них в туалет и по дороге попытался избавиться от пакета с 25 таблетками, предположительно, наркотиков.

Мужчину оштрафовали. Ребенка передали матери. Полиция расследует дело.