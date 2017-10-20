В ЦИК Кыргызстана подвели итоги ручного подсчета голосов на выборах

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана подвела итоги ручного подсчета голосов на выборах президента, обработав данные с 2375 УИК внутри страны и 37 избирательных участков за рубежом, сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода).

По состоянию на 19 часов 30 минут 18 октября 2017 года, итоги президентских выборов таковы:

На первом месте с 54,74 процента голосов избирателей расположился кандидат Сооронбай Жээнбеков (которого считают союзником действующего президента Алмазбека Атамбаева);

вторым идет лидер партии «Республика – Ата-Журт», самовыдвиженец Омурбек Бабанов, за которого свои голоса отдали 33,7 процента граждан, пришедших на избирательные участки;

замыкает тройку лидеров председатель партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, у которого 6,55 процента голосов избирателей.

Лидер партии «Ак Шумкар» Темир Сариев оказался на четвертом месте, получив 2,57 процента голосов избирателей. Остальные кандидаты не дотянули до показателя в один процент.

В голосовании на выборах 15 октября приняли участие один миллион 692 тысячи 423 гражданина, что составило 55,93 процента от числа внесенных в списки избирателей.