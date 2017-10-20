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Новости

В Крыму отклонили пять заявок на проведение гей-парадов

Архивное фото.

В аннексированном Крыму власти пяти городов отклонили заявки активиста Николая Алексеева на проведение гей-парадов. Провести шествия и пикеты запретили в Симферополе, Керчи, Феодосии, Джанкое и Армянске, сообщил активист на своей странице «ВКонтакте». Алексеев обжалует отказ властей в суде.

В течение года Алексеев подавал заявки на проведение ЛГБТ-шествий во многих российских городах. Местные власти не согласовали ни одной акции, объяснив свои решения «традиционными семейными ценностями», стремлением оградить детей от «причиняющей вред информации», или вовсе не дав комментариев.

Европейский суд по правам человека признал дискриминационным российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

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