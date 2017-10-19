В Таджикистане за отказ носить форму осужден солдат, последователь «Свидетелей Иеговы»

Военный суд Хатлонской области Таджикистана приговорил солдата – последователя запрещенного в стране религиозного объединения «Свидетели Иеговы» – к шести месяцам заключения за отказ носить военную форму. 18-летний Даниил Исломов был призван в армию в апреле этого года военным комиссариатом района Фирдавси Душанбе. В военкомате юноша сразу же заявил, что ношение военной формы противоречит его религиозным убеждениям. В альтернативной гражданской службе ему отказали, и он был отправлен служить в одну из воинских частей в городе Курган-Тюбе.

В военном суде Хатлонской области Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) сегодня сообщили, что Даниил Исломов был задержан «за уклонение от исполнения обязанностей военной службы». Ранее Алишер Рафикзода, судья военного суда Хатлона, сообщил Радио Озоди, что в ходе расследования Исломов находился на территории воинской части и после оглашенного на прошлой неделе приговора доставлен в колонию строгого режима города Курган-Тюбе. Родственники осуждённого заявили, что он намерен обжаловать приговор.

Вероучение «Свидетелей Иеговы» содержит полный запрет на участие в боевых действиях, вне зависимости от того, носит ли война агрессивный или оборонительный характер. Служба в армии в какой-либо форме считается для последователей учения неприемлемой, они не могут носить военную форму и брать в руки оружие.

В Таджикистане деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» была запрещена осенью 2007 года. Власти тогда заявили, что представители данной организации «систематически нарушали статьи закона “О религии и религиозных организациях”». В октябре 2008 года суд военного гарнизона города Душанбе постановил полностью запретить деятельность этой религиозной организации.