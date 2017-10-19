Верховный суд России разрешил засекретить данные владельцев недвижимости

Коллегия Верховного суда России по административным делам постановила, что Росреестр имеет право засекречивать данные о владельцах недвижимости, сообщает газета «Ведомости».

Такое решение было вынесено по жалобе главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), возглавляемого оппозиционером Алексеем Навальным, на отказ нижестоящих судов признать действия Росреестра незаконными. ФБК обвинил Росреестр в сокрытии данных после того, как из базы ведомства исчезли имена сыновей генерального прокурора России Юрия Чайки.

В определении коллегия сослалась на закон «О персональных данных», который запрещает раскрывать их без согласия человека. Юрист ФБК Вячеслав Гимади считает, что закон о персональных данных тут не применим, так как есть федеральный закон о регистрации недвижимости. Решение коллегии, по мнению Гимади, «ставит под угрозу гражданский оборот недвижимости», поскольку Росреестр – «единственный способ получить юридически действительную и актуальную информацию об объекте».

В июне 2016 года ФБК обнаружил, что Росреестр зашифровал имена сыновей генпрокурора в своих списках, указав собственником жилого дома, которым владеет Артем Чайка, «физическое лицо ЛСДУ3», а собственником гостевого дома Игоря Чайки – «физическое лицо ЙФЯУ9».

Фонд борьбы с коррупцией обвиняет членов семьи генпрокурора Юрия Чайки и других высокопоставленных сотрудников прокуратуры в коррупции, связях с криминальным миром и построении бизнеса «на вымогательстве, откатах и рейдерстве».