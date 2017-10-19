В Узбекистане внесли изменения в работу нотариальных контор

В Узбекистане в очередной раз внесли изменения в работу нотариальных контор.

Как сообщает интернет-издание Sputnik Узбекистан, теперь все без исключения нотариальные конторы получили право проводить засвидетельствование документов, подлежащих легализации, для подтверждения их действия за рубежом. Ранее подобная операция осуществлялась только определенными нотариусами.

Данные изменения, по мнению Минюста, направлены на создание благоприятных условий при оказании государственных услуг, предоставление гражданам оперативной и качественной правовой помощи.

Стоит отметить, что это не последнее изменение в системе узбекского нотариата. Так, например, планируется, что с 1 января 2018 года в стране разрешат деятельность частным нотариусам, работу которых запретили в мае 2010 года.

Причиной этому стала крайняя коррумпированность в нотариальных конторах. С 2008 по 2010 годы за допущенные нарушения к различным мерам ответственности было привлечено 110 частных нотариусов. Также было приостановлено и прекращено действие лицензии 49 частных нотариусов, к дисциплинарной и уголовной ответственности привлечен 61 нотариус.