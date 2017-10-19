В Канаде вступил в силу «закон Магнитского»

В Канаде вступил в силу «закон о жертвах коррумпированных иностранных чиновников», который также называют «законом Магнитского». Ранее документ был одобрен обеими палатами парламента страны.

Закон предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в страну для лиц, которых власти Канады считают причастными к нарушениям прав человека и коррупционным преступлениям. В ходе слушаний в канадском парламенте отмечалось, что «закон Магнитского» прежде всего затронет чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы.

В посольстве России в Оттаве назвали это решение «иррациональным». Ранее Москва заявила, что не оставит без ответа принятие в Канаде «закона Магнитского» и расширит санкционные списки канадцев.

«Акт Магнитского» назван в память о скончавшемся в московском СИЗО в 2009 году юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ был принят конгрессом США в конце 2012 года и позднее расширен. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.