Астана: переговоры по Сирии состоятся 30-31 октября

30-31 октября в Астане состоится очередной раунд мирных переговоров по Сирии в рамках Астанинского процесса, в ходе которого планируется утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, сообщает министерство иностранных дел Казахстана.

В распространенном сегодня сообщении МИД Казахстана говорится, что так называемые страны-гаранты – Россия, Турция и Иран – намерены также рассмотреть вопросы борьбы с международным терроризмом и принять совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии. Возможно обсуждение и «других вопросов, представляющих взаимный интерес», отмечается в сообщении пресс-службы.

Участники предыдущего, шестого по счету, раунда переговоров по Сирии в Астане 14-15 сентября объявили о создании зоны безопасности в сирийской провинции Идлиб. Сирийская оппозиция тогда заявила, что отказывается принимать Иран в качестве гаранта обеспечения безопасности в зонах деэскалации в Сирии.

Согласно принятому 4 мая странами-гарантами меморандуму, созданные по инициативе России «зоны деэскалации» расположены также в Восточной Гуте, в ряде районов на севере провинции Хомс, в частях провинций Латакия, Хама и Алеппо и в некоторых районах на юге Сирии.

Россия, Турция и Иран выступают спонсорами переговоров по Сирии в Астане, которые проходят отдельно от проводимых в Женеве при посредничестве ООН межсирийских переговоров. Россия и Иран в шестилетней гражданской войне в Сирии, которая, по оценкам, унесла жизни 330 тысяч человек, поддерживают правительство президента Сирии Башара Асада. Турция и Соединенные Штаты поддерживают различные повстанческие группировки.