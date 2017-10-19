Офицер Генштаба ВС Кыргызстана месяц проведет под стражей в Казахстане

Подполковник Генерального штаба Вооруженных сил КР – У. А., о задержании которого на кыргызско-казахской границе сообщалось ранее, арестован на месяц.

Как сообщили Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) в Генеральном штабе ВС КР, меру пресечения для военнослужащего кыргызстанца избрал Кордайский районный суд Казахстана, решив поместить задержанного под арест до окончания следственных действий.

Напомним, по сведениям Генштаба, подполковник был задержан на КПП «Ак-Жол-автодорожный» на кыргызско-казахской границе 15 октября. По предварительным данным, у него были обнаружены наркотические вещества. Задержали гражданина КР пограничники Казахстана.

Подполковник направлялся на совместные учения стран ОДКБ «Нерушимое братство-2017». В Генеральном штабе КР по этому поводу проводят собственное служебное расследование.