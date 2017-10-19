В Таджикистане известного кардиохирурга обвиняют в связях с салафитами

В Худжанде задержан сотрудник Согдийского областного Центра сердечно-сосудистой хирургии Абдумалик Саломов по подозрению в связях с запрещенным в стране религиозным движением «Салафия».

Известный кардиохирург, который провел десятки успешных операций на больных с тяжелыми заболеваниями сердца, с конца прошлого месяца находится в СИЗО-2 города Худжанда, сообщает Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода).

Следствие ведут сотрудники Согдийского управления ГКНБ Таджикистана, сообщили в УВД области. В областной прокуратуре подтвердили арест кардиохирурга. «Абдумалик Саломов подозревается в связях с членами запрещенного в Таджикистане движения «Салафия». Он постоянно участвовал в т.н. «махфили палав» (собрание с угощение пловом), которые организовывали согдийские салафиты», – сказал источник в областной прокуратуре. Однако в чем именно обвиняют известного врача – пока не известно.

Абдумалику Саломову 41 год. Он выпускник Таджикского медицинского университета. Долгие годы работал в Московском Центре сердечно-сосудистой хирургии им.Бакулева и Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны РФ. В 2015 году Абдумалика Саломова пригласили на работу в Согдийский областной Центр сердечно-сосудистой хирургии.

Арест кардиохирурга стал для его коллег «абсолютной неожиданностью». «Саломов – высококлассный специалист, отличный кардиохирург. Я знаю, что он совершил малый хадж, но в то, что он общался с салафитами – вериться с трудом. Он очень мягкий человек, пациенты боготворят его за чуткость, внимание и доброту», – сказал Радио Озоди заведующий отделом Мубинджон Иноятов.