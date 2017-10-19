Гибель людей от пожаров привела к отставке премьера Португалии

Ушел в отставку премьер-министр Португалии Антониу Кошта – на фоне волны критики правительства за неспособность предотвратить гибель людей в результате лесных пожаров.

За 4 месяца жертвами бедствия, вызванного сильнейшей за 90 лет засухой, стали более 100 человек.

17 октября небольшая оппозиционная партия предложила внести на голосование в парламент вопрос о доверии к правительству социалистов, обвинив его в недостаточно быстрой и эффективной реакции на стихийное бедствие.

Вторая волна лесных пожаров в северных и центральных районах Португалии началась 15 октября. За эти дни возникли сотни новых очагов возгорания, погибли более 40 человек.