Глава Amazon Studios уволился после обвинений в домогательствах

Глава одной из крупнейших продюсерских компаний США уволился после обвинений в домогательствах. Генеральный директор Amazon Studios Рой Прайс покинул свой пост вскоре после того, как продюсер Айса Хэкетт публично обвинила его в непристойном поведении – он якобы намекнул ей на интимную близость во время встречи по деловым вопросам.

Прайс был временно отстранен от должности после того, как обвинения Хэкетт напечатало издание The Hollywood Reporter. Компания Amazon Studios – один из крупных игроков на рынке кинобизнеса. Она конкурирует с Netflix и Apple. Из-за недавнего скандала Amazon Studios отменила презентацию новых телешоу в Лондоне.

Amazon Studios, кроме прочих, сотрудничала с компанией Weinstein Co. В начале октября одного из ее основателей Харви Вайнштейна заподозрили в сексуальных домогательствах к актрисам и сотрудницам, которые длились несколько десятков лет. О непристойном поведении продюсера заявили актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Кара Делевинь и другие.

После скандала в прессе Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии (она ежегодно присуждает премии «Оскар»), а правоохранительные органы США и Великобритании начали расследование в его отношении.