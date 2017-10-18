«Узбекистон хаво йуллари» и «Эйр Астана» договорились увеличить частоту авиарейсов

Узбекистан и Казахстан намерены увеличить частоту авиарейсов и расширить географию полетов.

Для этого в дирекции НАК «Узбекистон хаво йуллари» состоялась встреча руководства авиакомпании с представителями казахстанского авиаперевозчика «Эйр Астана», сообщила пресс-служба национальной авиакомпании.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития пассажирских перевозок между двумя странами с целью увеличения туристического потока.

В частности, была достигнута договоренность об увеличении частот регулярных рейсов из Ташкента в Алматы, Астану и обратно, а также проработано открытие новых направлений из городов Казахстана в исторические города Узбекистана – Ургенч, Бухару и Самарканд.

Кроме того, стороны рассмотрели аспекты сотрудничества по проведению технического обслуживания и ремонта воздушных судов компании «Эйр Астана» на базе авиапредприятия Uzbekistan airways technics и прохождению казахстанскими пилотами подготовки в Тренажерном комплексе НАК.

По итогам встречи представители двух авиакомпаний подписали протокол переговоров. В настоящее время НАК «Узбекистон хаво йуллари» и АО «Эйр Астана» на паритетной основе выполняют регулярные рейсы между Ташкентом и Алматы – шесть раз в неделю, а с Астаной – два раза в неделю.