Суд в Вашингтоне отклонил иск Дерипаски к Associated Press

Федеральный суд в Вашингтоне отклонил иск о клевете российского бизнесмена Олега Дерипаски к информационному агентству Associated Press. Миллиардер подал в суд в мае из-за статьи о его предполагаемых связях с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом.

Иск отклонен в связи с неспособностью истца обосновать заявленные требования, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

В иске Дерипаски не оспаривается «каких-либо существенных фактов, представленных в материале AP, поскольку это касается биографии миллиардера и его роли в продвижении российских интересов на международном уровне». Истец не представил доказательств, что журналисты действовали со злым умыслом, заявила судья.

Ранее Associated Press отказалось публиковать опровержение этой информации.

В марте агентство Associated Press сообщило, что Манафорт около 10 лет назад тайно сотрудничал с Дерипаской и разрабатывал стратегический план по продвижению интересов Кремля в американской политике, бизнесе и медиа. Associated Press отказалось публиковать опровержение этой информации.

Дерипаска заявил о готовности выступить на слушаниях в конгрессе США и прокомментировать сообщения о заключении с Манафортом контракта на 10 миллионов долларов в год для «продвижения интересов правительства Путина». Он назвал эту информацию ложной.