В Туркменистане граждане из-за опасений резкого роста цен скупают товары первой необходимости

В Туркменистане с тревогой ожидают повышения зарплат на 10 процентов. Туркменистанцы, удрученные опытом последних лет, знают, что повышение зарплат на одну десятую долю повлечет за собой несоразмеримое повышение цен.

Как рассказали корреспондентам «Азатлыка» (Туркменской редакции Радио Свобода) жители различных регионов Туркменистана, ожидаемое повышение зарплат с начала 2018 года и решения, принятые правительством после недавно проведенного Совета Старейшин, усиливают озабоченность среди населения.

«Люди в срочном порядке скупают на базарах продукты первой необходимости. Есть какая-то паника насчет подорожания продуктов питания. Запасаются», – рассказал «Азатлыку» житель одного из районов Марыйской области.

Как рассказал корреспондент «Азатлыка» в Ахалской области Сердар Салих, на фоне этого подорожал и курс иностранной волюты, что также, в свою очередь, влияет на цены и на настроение людей.

Еще одна обеспокоенность туркменистанцев, как рассказали «Азатлыку», выразилась в распространении разговоров о скором подорожании бензина.

«В Ашхабаде тоже все ожидают подорожания бензина. Из-за этого на заправках уже бензин, который стоит 1 манат, продают за 1 манат 20 тенге. Люди уже начали запасаться бензином и дизтопливом. Мне рассказали, что на заправках даже отключают камеры слежения, когда заливают бензин в большие 100-литровые канистры, потому что есть установленный лимит. Люди сотнями литров скупают бензин, договорившись с операторами заправок», – рассказал корреспондент «Азатлыка» в Ашхабаде Аманмурат Бугаев.