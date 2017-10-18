Главы МИД Узбекистана и Ирана подписали программу сотрудничества до 2020 года

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел в Тегеране переговоры со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.

Министры обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по проблемам международной и региональной политики, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«В беседе отмечалось, что новый импульс активизации узбекско-иранского диалога придала встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Ирана Хасана Рухани, которая состоялась 11 сентября 2017 года в Астане в рамках участия лидеров двух стран в саммите ОИС», – отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на встрече также рассмотрены перспективы взаимодействия Узбекистана и Ирана в форматах ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и других международных структур. Стороны подтвердили готовность укреплять и развивать отношения по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

По итогам переговоров министры подписали программу сотрудничества на 2018-2019 годы между министерствами иностранных дел Узбекистана и Ирана.