Суд в Париже отпустил Петра Павленского из-под стражи

Суд в Париже во вторник освободил из-под стражи художника-акциониста Петра Павленского и его спутницу Оксану Шалыгину. Им были предъявлены обвинения в «умышленном поджоге с использованием зажигательных веществ», сообщает радиостанция RFI.

Накануне полиция задержала Павленского и Шалыгину после того, как художник поджег здание Банка Франции. В сообщении об акции Павленский заявил, что «банкиры заняли место монархов». Он призвал к новой «Французской революции», которая приведет «к мировому пожару революций» и освободит, в конечном итоге, Россию. Расследование дела передано в ведение районной полиции.

В мае СМИ сообщили, что Павленский получил во Франции политическое убежище. В ноябре 2015 года Павленский поджег двери здания ФСБ на Лубянке. Он назвал эту акцию «перчаткой, которую бросает общество в лицо террористической угрозе», которая, по его мнению, исходит от ФСБ. Суд оштрафовал Павленского на полмиллиона рублей, признав его виновным в повреждении «объекта культурного наследия».

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