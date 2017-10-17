Мать арестованного журналиста Бобомурода Абдуллаева просит помощи у президента Мирзияева

69-летняя Гавхаржон Мадаминова, мать 44-летнего журналиста Бобомурода Абдуллаева, который на протяжении трех недель содержится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности Узбекистана, обратилась к президенту Шавкату Мирзияеву и генеральному прокурору республики с просьбой взять под личный контроль дело ее сына. Пожилая женщина сомневается в правдоподобности заявления следователей о том, что ее сына якобы не пытают.

Независимый журналист из Ташкента Бобомурод Абдуллаев был задержан 27 сентября этого года. С тех пор следователи не показывают журналиста его матери – Гавхаржон Мадаминовой.

По словам матери Абдуллаева, 16 октября она отнесла в администрацию президента и Генеральную прокуратуру Узбекистана заявление с просьбой взять под контроль дело ее сына.

В разговоре с репортером «Озодлика» Гавхаржон Мадаминова рассказала о том, что частные адвокаты отказываются защищать ее сына. Она говорит, что случайно узнала о том, что защищать ее сына принялся государственный адвокат.

– Мне его не показывают. Я даже не знаю, сколько времени он будет находиться в СИЗО – три месяца или шесть месяцев или год. Я ведь мать, я должна знать, в каком состоянии он находится. Его жена пыталась нанять частного адвоката, но после этот адвокат отказался защищать моего сына. А сейчас все частные адвокаты не хотят браться за дело моего сына. Государственный адвокат встречался с моим сыном, он уверяет меня, что с ним все хорошо. Адвокат сказал мне, что Бобомурода не бьют. Тогда я попросила его помочь мне увидеться с сыном. «Можно я хотя бы издалека посмотрю на своего ребенка, чтобы убедиться, что он здоров, просила я». Но адвокат сказал мне, что его мне не покажут пока следствие не завершится, – плачет мать журналиста Бобомурода Абдуллаева в разговоре с репортером «Озодлика».

44-летний Бобомурод Абдуллаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 159-4 («Заговор с целью захвата власти и свержения конституционного строя») Уголовного кодекса Узбекистана. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

Как говорится в определении суда, предоставленном редакции «Озодлика» руководителем Инициативной группой независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Суратом Икрамовым, «Абдуллаев, в качестве функционера «Народного движения Узбекистана» по указанию руководителя данного движения Мухаммада Салиха с 2011 года занимался распространением в Интернете статей, направленных на свержение конституционного строя в Узбекистане».

3 октября на пресс-конференции в Стамбуле руководитель оппозиционного «Народного движения Узбекистана» Мухаммад Салих сообщил журналистам о том, что на протяжении последних 14 лет Бобомурод Абдуллаев писал разоблачающие каримовский режим и спецслужбы Узбекистана статьи под псевдонимом «Усман Хакназаров», которые пользовалась большим интересом со стороны общественности.

Однако Мухаммад Салих полностью опроверг обвинения узбекских следователей и заявил, что выдвинутые против него обвинения направлены на то, чтобы не допустить его в страну.

Стоит отметить, что после прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзияева, уголовное преследование оппозиционного политика было прекращено. В начале сентября этого года стало известно о том, что имя Мухаммада Салиха удалено из списка разыскиваемых Интерполом лиц.

Такие авторитетные международные правозащитные организации как Human Rights Watch и Amnesty International, а также международный Пен-клуб, объединяющий профессиональных писателей, поэтов и публицистов, выступили в защиту Бобомурода Абдуллаева и призвали власти Узбекистана немедленно и безусловно освободить его и прекратить уголовное преследование журналиста.