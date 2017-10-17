США призывают к спокойствию в районе Киркука

Соединенные Штаты призвали к «спокойствию» после того, как иракские правительственные силы захватили город Киркук на севере страны, однако заявили, что не будут участвовать в конфликте. Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт в своем заявлении 16 октября отметила, что Вашингтон «очень обеспокоен сообщениями о насилии вокруг Киркука» и призвала все стороны «избегать дальнейших столкновений».

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «не будут принимать ту или иную сторону» в этом конфликте, добавив: «нам не нравится тот факт, что происходят столкновения».

Иракские правительственные войска заняли Киркук 16 октября, через три недели после того, как автономный Курдский регион страны провел референдум о независимости не признаваемый Багдадом. Власти Ирака сообщили, что также захватили объекты за пределами Киркука, в том числе военную базу, аэропорт и месторождения нефти.

Правительство в Багдаде сообщило, что бойцы курдской Пешмерги вышли из города без боевых действий, однако поступали сообщения о столкновениях. Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади сказал, что операция необходима для «защиты единства страны».

В 2014 году бойцы курдской Пешмерги взяли под свой контроль большую часть провинции Киркук, когда боевики из экстремистской группировки «Исламское государство» захватили многие районы северного Ирака. Жители районов, контролируемых курдами, включая Киркук, в значительной степени поддерживали отделение региона от Ирака на референдуме, состоявшемся 25 сентября.