Бишкек обратился в ЕЭК по ситуации на границе

Министерство экономики Кыргызстана заявило, что Казахстан не соблюдает принципы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое заявление министерство экономики Кыргызстана сделало в связи с ужесточением пропускного режима через государственную границу Казахстана и проблемах, которые испытывают кыргызстанские грузоперевозчики и предприниматели в связи со сложившейся ситуацией.

«Введённый Казахстаном дополнительный контроль в пунктах пропуска противоречит принципам и целям договора о ЕАЭС и ставит под угрозу достижение целей Евразийской экономической интеграции. Так, Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров, тем самым нарушая один из основополагающих принципов функционирования единого рынка ЕАЭС», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства экономики Кыргызстана 16 октября.

В сообщении Минэкономики Кыргызстана говорится, что ведомство обратилось к председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну с призывом о необходимости соблюдения Казахстаном положений договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года.

По данным пограничной службы Кыргызстана, на крупных и самых оживлённых пунктах пропуска на границе с Казахстаном – «Ак-Жол – автодорожный», «Ак-Тилек – автодорожный» – среднее ежедневное количество пропуска лиц и транспортных средств из Кыргызстана до введения Казахстаном дополнительных мер превышало восемь тысяч человек и более 650 автомашин, более половины из которых – грузовые.

С 10 октября на указанных пунктах пропуска среднее ежедневное количество пропуска из Кыргызстана лиц и транспортных средств, по данным властей Кыргызстана, составляет 3 446 лиц, транспортных средств – 357 единиц, из которых 162 грузовых. В заявлении отмечается, что с 10 октября скопление машин наблюдается на всех пунктах пропуска, расположенных на границе с Казахстаном, и по имеющимся оценочным данным, составляет от 100 до 300 машин.