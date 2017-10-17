Минэкономики КР: Казахстан не соблюдает нормы права ЕАЭС

Министерство экономики Кыргызстана отмечает, что казахстанской стороной не соблюдаются нормы права Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое заявление сделало ведомство в связи со складывающейся ситуацией на пунктах пропуска через государственную границу Казахстана и проблемах, которые испытывают отечественные грузоперевозчики и предприниматели.

Введенный Казахстаном дополнительный контроль во всех пунктах пропуска противоречит основным принципам и целям Договора о ЕАЭС и ставит под угрозу достижение целей Евразийской экономической интеграции. Так, Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров, тем самым нарушая один из основополагающих принципов функционирования единого рынка ЕАЭС.

В связи с чем, Министерство экономики Кыргызстана направило соответствующее письмо на имя председателя Коллегии ЕЭК Тигранa Саркисяна о необходимости уведомления Казахстана о соблюдении положений Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года и рассмотрения данного вопроса на ближайшем заседании Коллегии ЕЭК.

По данным Государственной пограничной службы, на крупных и самых оживленных пунктах пропуска «Акжол-Автодорожный», «Ак-Тилек» автодорожный среднее ежедневное количество пропуска из Кыргызстана лиц и транспортных средств до введения Казахстаном дополнительных мер составляло 8 176 лиц, транспортных средств 662 единицы. С 10 октября же на указанных КПП среднее ежедневное количество пропуска из Кыргызстана лиц и транспортных средств составляет лишь 3 446 лиц, транспортных средств 357 единиц.