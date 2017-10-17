В боях за Ракку сопротивление оказывают джихадисты-иностранцы

В сирийском городе Ракка идут ожесточенные бои между наступающими курдско-арабскими отрядами и обороняющимися джихадистами террористической группировки «Исламское государство». Ранее, по соглашению между воюющими сторонами, были созданы условия для выхода из города около трех тысяч его жителей. Вместе с ними Ракку покинули 270 сирийских джихадистов и члены их семей. В городе остались около 300 джихадистов-иностранцев, которые оказывают упорное сопротивление.

«Исламское государство» захватило Ракку в январе 2014 года. Вскоре этот город был объявлен столицей самопровозглашенного халифата. В июне 2017 года в Ракку вступили курдско-арабские отряды, поддерживаемые международной коалицией под командованием США. В настоящее время под контролем этих отрядов находится почти 90 процентов территории Ракки. По некоторым сообщениям, вечером 16 октября город, возможно, перейдет полностью под контроль наступающих сил.

О том, что операция в Сирии «идет к завершению», заявил вечером 16 октября министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи в Москве с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом. Сообщившее об этом агентство «Интерфакс» отметило, что о «скором окончании войны в Сирии» Сергей Шойгу докладывал в Госдуме в феврале 2017 года.