В Сирии погиб еще один российский военнослужащий

В Сирии погиб еще один россиянин – 25-летний Марк Неймарк из города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа. Как сообщает Ura.ru, военный подорвался на мине. Когда именно это произошло, неизвестно. 17 октября в Мегионе пройдут похороны Неймарка.

Ura.ru отмечает, что россиянин уехал в Сирию летом этого года. По данным независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), Неймарк, предположительно, служил в составе российских сил специальных операций. Министерство обороны России о гибели Неймарка не сообщало.

Ранее в понедельник в CIT заявили, что за последние месяцы в Сирии погибли как минимум девять бойцов российской незарегистрированной частной военной компании Вагнера. Всего, по данным Reuters, только с начала 2017 года в Сирии погибли не менее 40 российских военнослужащих.

Минобороны России официально подтвердило гибель только около 10 россиян.