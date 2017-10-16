Сотрудники Союза молодежи Узбекистана могут получить прописку в столице

Союз молодежи Узбекистана включен в перечень организаций, которые могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в Ташкенте и Ташкентской области. Изменение в перечень внесено постановлением Кабинета Министров от 11 октября, сообщает Gazeta.uz.

В перечне органов государственной власти, государственного и хозяйственного управления и других госорганизаций республиканского значения, чьи руководители могут ходатайствовать о постоянной прописке, теперь 61 организация.

На сайте YoshlarUyi.uz уточняется, что благодаря принятому постановлению молодые люди, ставшие членами Союза молодежи, имеют возможность приобрести жилье в столичном регионе.