Назарбаев пообещал помощь в доставке нефти через Казахстан для НПЗ в Узбекистане

Москва и Астана окажут поддержку Узбекистану по доставке в республику нефти через территорию Казахстана, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время саммита лидеров СНГ в Сочи. Об этом сообщает Интерфакс.

«По просьбе Узбекистана мы должны через Казахстан провести нефть в сторону Узбекистана для их нефтеперерабатывающего завода», – сказал президент Назарбаев журналистам по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Для этого, пояснил он, «надо провести работу». «И мы готовы такую поддержку нашим друзьям оказать», – заявил казахский президент.