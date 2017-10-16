Мировые лидеры осудили смертоносную атаку в Сомали

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш и главы стран осудили взрыв начинённого взрывчаткой грузовика в столице Сомали, в результате которого погибли как минимум 276 человек и еще около 300 получили ранения. В опубликованном в воскресенье, 15 октября, сообщении в Twitter’e Гутерриш сказал, что ему плохо из-за атаки в Могадишо. Он призвал к «единству перед лицом терроризма».

Ответственность за взрывы 14 октября в Могадишо власти Сомали возложили на «Аль-Каиду» и экстремистов группировки «Аль-Шабаб». Ни одна группировка не заявила об ответственности за это нападение. Лидеры Соединенных Штатов, Британии и Франции также осудили этот теракт в Могадишо, ставший самым крупным по числу жертв в истории Сомали.

Государственный департамент США заявил, что осуждает это нападение «самым строгим образом» и что Соединенные Штаты «продолжат и впредь поддерживать правительство Сомали, народ этой страны и наших международных союзников в борьбе с терроризмом, а также поддерживать их попытки достичь мира, безопасности и благосостояния». Председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат обратился к правительству Сомали с просьбой «проявить обновленное единство в этот критический момент и преодолеть разногласия для восстановления сплоченности на всех уровнях федеральных учреждений».

Начиненный взрывчаткой грузовик взорвался в многолюдном торговом районе Могадишо Ходан, в котором располагаются магазины, гостиницы и другие деловые предприятия. На месте взрыва 15 октября в Могадишо, в котором проживает около двух миллионов человек, прошла демонстрация. Власти заявляют, что число жертв взрыва может возрасти.