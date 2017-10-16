Глава МИД Узбекистана посетит Иран

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 16-18 октября посетит Иран, где проведет переговоры с руководством страны, сообщает пресс-служба МИД республики.

«16-18 октября 2017 года правительственная делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетит с официальным визитом Исламскую Республику Иран», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, программой визита предусмотрены встречи и переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани, вице-президентом Суреном Саттари, министром иностранных дел Джавадом Зарифом и руководителями других государственных структур.

Делегация Узбекистана также примет участие в узбекско-иранском бизнес-форуме и проведет переговоры с перспективными партнерами.