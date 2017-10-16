Граждане Туркменистана недовольны 10-кратным увеличением оплаты детсада

В Туркменистане из-за отмены социальных льгот и удорожания оплаты на некоторые виды услуг среди населения растет недовольство. В частности, десятикратное подорожание оплаты детского сада в Дашогузской области стало причиной небольших демонстраций.

Как стало известно, с 1 ноября в Туркменистане месячная оплата детского сада за одного ребенка вырастет с 8 до 80 манат, то есть в 10 раз. Как рассказали Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода) представители Министерства образования, в некоторых регионах месячная оплата может составить 96 манат.

О том, что массовое недовольство людей новыми расценками услуг детских садов имели место быть рассказал работник правоохранительных органов Болдумсазского района Дашогузской области. По его словам, как только стало известно о 10-кратном повышении оплаты в детских садах, несколько десятков недовольных родителей пришли в районную администрацию. Люди были настолько удручены, что дело дошло до драки.

«В районе есть около восьми детских садов и из-за сильного недовольства жителей, местные власти решили пока их закрыть. Местные официальные лица также сказали людям о том, что теперь в детских садах вода, газ и электричество будут платными и поэтому повысили месячную оплату за детей. Представители районной администрации, как предварительное решение, предложили, чтобы пока пусть платят те родители, которые в состоянии оплатить новые тарифы. Они дали распоряжение подготовить список таких родителей. Они сказали, что на основе этих списков, для этих семей введут в эксплуатацию несколько детских садов. После этого, те родители, которые не в состоянии потянуть новые цены, начали драку. Они настаивали на том, что государство обязано давать своим детям бесплатное образование», – рассказал источник «Азатлыка».

Работники Дашогузской городской администрации и областного управления народного образования, в беседе с корреспондентами Радио Азатлык, также подтвердили информацию о том, что 10 октября группа из нескольких десятков человек, в основном женщин, собрались на импровизированное шествие в центре города в знак протеста против повышения оплаты в детсадах.