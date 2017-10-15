«Узбекам не хватает зрелищ? Никто не спешил разнять дерущихся» (видео)

Резюме

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«Это видео было снято в городе Нукусе. На видео запечатлены двое дерущихся парней. Парень в черной одежде порезал лезвием рот парню в белой одежде. Посмотрите внимательнее. Там видно, как идет кровь. Я снимал это видео скрытно, сидя в машине.

Но самое возмутительное, столпившиеся рядом люди, спокойно наблюдали за происходящей дракой. Плохо, что никто из них не попытался разнять дерущихся парней…»

Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!