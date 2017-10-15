В Австрии проходят досрочные выборы в парламент. В них участвуют 16 партий.

Согласно опросам, самые высокие шансы на победу у консервативной «Народной партии». Ее возглавляет министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Ему 31 год. Во время предвыборной кампании он много говорил о борьбе с нелегальной миграцией. В случае победы он станет канцлером.

По прогнозам аналитиков, правящая партия скорее всего будет аутсайдером. Также за большинство мест в парламенте борются Либеральная партия и партия зеленых.