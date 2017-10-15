Европейский инвестбанк начинает работу в Узбекистане

Узбекистан и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) 13 октября в Вашингтоне подписали рамочное соглашение о деятельности банка на территории страны. Документ подписанв рамках участия делегации Узбекистана в ежегодном заседании советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшид Кучкаров и вице-президент ЕИБ Вазиль Худок, сообщила пресс-служба МИДа со ссылкой на посольство Узбекистана в США.

Соглашением регламентируются условия осуществления деятельности ЕИБ в Узбекистане, предусматриваются гарантии, привилегии, иммунитеты, налоговые преференции и режимы, предоставляемые банку и финансируемым им проектам на территории страны. Заключениесоглашения позволит использовать финансовые инструменты ЕИБ при реализации крупных социально-значимых инвестиционных проектов в Узбекистане.

«Для нас очень важно, чтобы Европейский союз был более активным в Узбекистан и чтобы люди чувствовали, что Евросоюз очень внимательно наблюдает за теми очень позитивными преобразованиями, которые мы видим в последнее время, – сказал вице-президент ЕИБ после подписания соглашения. – Изменения в вашей стране показывают, что Узбекистан имеет огромный потенциал, и в рамках евроазиатского пространства играет и будет играть очень большую роль. Поэтому для нас это очень хороший день».

ЕИБ – созданное 1958 году в целях финансирования развития европейских стран и стран-партнеров международное финансово-кредитное учреждение Европейского союза, уставной капитал которого составляет 243 млрд евро.

Договоренность о подписании соглашения была достигнута по итогам заседания Совета «ЕС-Узбекистан» 17 июля в Брюсселе.

Узбекистан стал четвертым государством в Центральной Азии, сотрудничающим с ЕИБ. До настоящего времени ЕИБ подписал операции на сумму около 710 млн евро в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.