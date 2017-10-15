Глава Следственного комитета России допустил отмену моратория на смертную казнь

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая перед студентами Московского государственного юридического университета, заявил, что отмена действующего в России моратория на смертную казнь могла бы считаться допустимой только по итогам референдума. Если бы такое решение было принято, то его следовало бы применять в исключительных случаях в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления и представляющих повышенную общественную опасность, считает Бастрыкин. Обращаясь к студентам, глава Следственного комитета подчеркнул, что сам является сторонником применения гуманных средств и выступает против устрашения людей.

Возможность допущения ошибки при вынесении и исполнении смертного приговора стала одним из главных аргументов для введения моратория на казнь. В 1996 году Россия вступила в Совет Европы, что накладывало на Москву обязательство в течение года подписать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. 16 мая 1996 года президент России Борис Ельцин подписал указ о прекращении применения смертной казни. Фактически был установлен мораторий на смертную казнь. В Уголовном кодексе этот вид наказания, по-прежнему имеется. В 2009 году Конституционный суд окончательно запретил судам выносить смертные приговоры.

Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.