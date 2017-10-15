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Глава Следственного комитета России допустил отмену моратория на смертную казнь

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая перед студентами Московского государственного юридического университета, заявил, что отмена действующего в России моратория на смертную казнь могла бы считаться допустимой только по итогам референдума. Если бы такое решение было принято, то его следовало бы применять в исключительных случаях в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления и представляющих повышенную общественную опасность, считает Бастрыкин. Обращаясь к студентам, глава Следственного комитета подчеркнул, что сам является сторонником применения гуманных средств и выступает против устрашения людей.

Возможность допущения ошибки при вынесении и исполнении смертного приговора стала одним из главных аргументов для введения моратория на казнь. В 1996 году Россия вступила в Совет Европы, что накладывало на Москву обязательство в течение года подписать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. 16 мая 1996 года президент России Борис Ельцин подписал указ о прекращении применения смертной казни. Фактически был установлен мораторий на смертную казнь. В Уголовном кодексе этот вид наказания, по-прежнему имеется. В 2009 году Конституционный суд окончательно запретил судам выносить смертные приговоры.

Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.

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