Глава ЦИК Кыргызстана: нет никаких оснований для фальсификаций итогов голосования

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР сообщила, что в республике по состоянию на 8:00 открылись все избирательные участки для голосования на выборах президента страны.

По информации председателя Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой, накануне, 14 октября прошла процедура голосования вне помещения для граждан, которые по разным причинам не могут прибыть на избирательные участки. «В этот день были зарегистрированы несколько нарушений законов, по всем этим фактам материалы переданы в правоохранительные органы. Позже будет дана дополнительная информация по всем случаям», – рассказала она на пресс-конференции, которая стартовала в 8 утра 15 октября вместе с началом голосования по всей стране.

Глава ЦИК отметила, что в голосовании смогут принять участие граждане, сдавшие биометрические данные. Нуржан Шайлдабекова призвала кыргызстанцев не нарушать процедуру голосования:

– Чистые выборы – в ваших руках. С нашей стороны созданы все условия для свободного волеизъявления. Нет никаких оснований для фальсификаций или подмены итогов голосования. У членов УИК нет никаких инструментов и факторов, чтобы повлиять на результаты выборов. Тайна голосования государством сегодня будет обеспечена в полной мере. Поэтому проявите свой гражданский долг.

Председатель Центризбиркома также обратилась к членам УИК, напомнив, что «граждане ждут добросовестной работы». «Вы сами знаете, это очень важные выборы, возможны различные провокации, будьте далеки от этого и не поддавайтесь на них, не нарушайте процедуры», – призвала Нуржан Шайлдабекова своих коллег и напомнила, что за нарушения законодательства предусмотрены самые жесткие меры наказания.

По информации ЦИК КР на 2375 избирательных участках в общей сложности работает 5370 автоматизированных считывающих урны (АСУ). На каждом УИК будет работать по две АСУ, третья будет находиться там же в резерве.

Процедура голосования завершится в 20:00. Всего в голосовании на этих выборах смогут принять участие 3 млн 25 тысяч 768 кыргызстанцев.