В Могадишо жертвами взрывов стали более двадцати сомалийцев

В Могадишо при подрыве двух заминированных автомобилей погибли более 20 человек. Один автомобиль взорвался в квартале правительственных зданий, отелей, ресторанов – погибли двадцать и десятки получили ранения, сообщила сомалийская полиция 14 октября. Второй взрыв произошел в районе Мадина, его жертвами стали двое. Первый взрыв был такой силы, что число жертв может оказаться большим, чем объявлено в первые часы, сообщает агентство AFP со ссылкой на полицию.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Но нередко о такой ответственности заявляет террористическая группировка Al-Shabaab, устраивающая взрывы в Сомали. Эта группировка связана с «Аль-Каидой» и ведет вооруженную борьбу против правительства Сомали за создание исламского государства на территории Сомали.