Россия ставит под сомнение расследование газовой атаки в Сирии, проводимое ООН

Россия заявила, что следователи ООН не стали искать следы запрещенного нервно-паралитического газа зарина во время посещения сирийской авиабазы, которая, как заявляли страны Запада, использовалась в апреле для организации газовой атаки против мирных жителей. Команда ООН, работающая совместно с Организацией по запрещению химического оружия, согласилась под давлением России на этой неделе побывать на авиабазе Шайрат, прежде чем представить свой отчет об атаке на город Хан-Шейхун 4 апреля.

Официальный представитель МИД России Михаил Ульянов на брифинге в ООН сказал, что четыре следователя побывали на авиабазе, где поговорили с военным персоналом и проверили график вылетов, но «не взяли пробы». «Надежное расследование просто невозможно без отборы проб», – сказал Ульянов, назвав сложившуюся ситуацию «скандальной».

Представитель группы расследователей ООН отказался от комментариев.

Россия и Сирия обвинили в совершении газовой атаки в Хан-Шейхуне сирийских повстанцев, настаивая на том, что военно-воздушные силы сирийского правительства не причастны к инциденту, тогда как источники западной разведки заявили об обратном. Соединенные Штаты, Франция и Великобритания обвинили президента Сирии Башара Асада в атаке, в результате которой погибли по меньшей мере 87 человек, в том числе более 30 детей.