Бывший глава аппарата Белого дома ответил на вопросы следователей

Бывший руководитель администрации президента США Райнс Прибус в пятницу ответил на вопросы помощников Роберта Мюллера, спецпрокурора, изучающего «российский след» в прошлогодней кампании по выборам президента Соединенных Штатов.

Прибус – первый человек из ближайшего окружения Дональда Трампа, с которым беседовали следователи. Он добровольно согласился ответить на их вопросы, которые, как сообщается, касались решений президента Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми и помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Прибуса также распрашивали об имевшей место в июне 2016 года встрече сына Трампа и его помощника Пола Манафорта с российским юристом Натальей Весельницкой, которая обещала передать республиканцам компромат на Хиллари Клинтон, кандидата от демократов на пост президента. У Манафорта, возглавлявшего на тот момент избирательный штаб Трампа, было назначено деловое свидание с Прибусом в тот же день, когда он встречался с Весельницкой.

Прибус был назначен главой администрации Белого Дома после вступления Дональда Трампа в должность в январе, однако спустя несколько месяцев был отправлен в отставку.

На ближайшие дни у следователей запланированы беседы с другими близкими Трампу людьми, включая бывшего пресс-секретаря президента Шона Спайсера и заведующую отделом информации и печати Белого дома Хоуп Хикс. Спайсер и Хикс должны будут ответить на вопросы, касающиеся решения президента лично надиктовать текст письма, которое его сын отправил в редакцию The New York Times в объяснение своего согласия встретиться с Весельницкой. В разъяснении, полученном газетой, говорилось, что разговор с российским юристом был сосредоточен на перспективах отмены закона, запрещающего американцам усыновлять детей из России.

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует вмешательство России в выборы президента США в прошлом году, обращая особенное внимание на поиск возможных доказательств связей окружения Дональда Трампа с российскими представителями.