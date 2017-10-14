Погранслужба Кыргызстана: ситуация на границе с Казахстаном не изменилась

Ситуация на кыргызско-казахстанской границе не изменилась, сообщает сегодня Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода) со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Кыргызстана Салкын Абдикариевой.

По ее словам, с утра было скопление людей на контрольно-пропускном пункте «Акжол-Автодорожный» – очередь из около 200 человек, – все они прошли кыргызскую границу и ожидают своей очереди в «зеленом коридоре».

На пункте пропуска «Ак-Тилек» скопилось около 230 грузовых автомашин, «Чон-Капка» – около 100 легковых и грузовых автомашин, на других КПП очередей и скопления транспорта не наблюдается.

Ситуация на границе с Казахстаном осложнилась 10 октября, когда на пунктах пропуска скопились большие очереди людей и автотранспорта. Некоторые предположили, что ситуация на границе связана со словами президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который 7 октября подверг критике руководство Казахстана и обвинил его во вмешательстве в выборы в Кыргызстане.

По данным Госпограничной службы Кыргызстана, Казахстан 10 октября начал осуществлять пропуск на границе в усиленном режиме. КНБ Казахстана сообщил о плановой операции на границе с целью усиления контроля и пресечения въезда на территорию страны людей, причастных к преступной деятельности. На казахстанской стороне границы близ пропускного пункта в селе Кордай были выставлены блокпосты с вооруженными военнослужащими.

Очереди на границе Казахстана с Кыргызстаном:

12 октября Погранслужба Кыргызстана сообщила о некотором улучшении ситуации на границе с Казахстаном.