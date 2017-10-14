Во Франции правозащитники требуют допроса бывшего главы МИД Фабиуса

Антикоррупционная организация Sherpa потребовала допросить бывшего министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса по делу о финансировании террористической группировки «Исламское государство» франко-швейцарским концерном LafargeHolcim.

Иск против крупнейшего в мире производителя цемента LafargeHolcim с обвинением в «финансировании террористической организации» правозащитники подали в ноябре прошлого года. Следователи выяснили, что сирийское подразделение французской компании Lafarge (еще до ее объединения с Holcim) в 2013 и 2014 году сотрудничало с террористической группировкой «Исламское государство», чтобы сохранить цементный завод в Джалабии на севере Сирии. Об этом сообщило Международное французское радио.