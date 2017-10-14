Глава Еврокомиссии о Каталонии: «Я не хочу, чтобы ЕС состоял из 90 стран»

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что независимость Каталонии от Испании может подтолкнуть другие регионы в европейских странах к попыткам отделиться.

«Я бы не хотел, чтобы через 15 лет Евросоюз состоял из примерно 90 государств», – заявил Юнкер в пятницу во время выступления в университете Люксембурга. По его словам, управлять ЕС в таком виде будет намного сложнее.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90 процентов тех, кто участвовал в голосовании. Явка, по данным самих каталонских властей, составила 43 процента от общего числа избирателей.

Мадрид объявил голосование незаконным. Такого же мнения придерживаются в Еврокомиссии. Против одностороннего объявления независимости Каталонией выступили также Франция, Германия и Италия.

Референдум критикуют за то, что его проводили без соблюдения необходимых норм, а в самой Каталонии проходила только агитация за независимость и совсем не было кампании в поддержку единства Испании. Однако после референдума в регионе прошли многотысячные митинги как сторонников, так и противников независимости.