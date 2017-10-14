Турецкий конвой «под покровом ночи» пересек границу с Сирией

Турция начала обустраивать наблюдательные посты на северо-западе Сирии в провинции Идлиб. Об этом заявил в пятницу Генеральный штаб турецкой армии. Агентство Reuters считает, что дислокация войск является частью более широкого плана по сдерживанию курдских вооруженных формирований (курдской милиции).

Турецкая автоколонна, состоящая примерно из 30 военных машин, пересекла пограничный пункт Баб эль-Хава и двинулась на северо-запад Сирии, сообщили сирийские повстанцы и другие очевидцы.

На видео, опубликованном турецкой армией, показана автоколонна, которая, как сообщается, начала движение в четверг вечером, под покровом темноты.

Операция, проводимая Турцией совместно с сирийскими повстанцами, которых поддерживает Анкара, предусмотрена трехсторонним соглашением, подписанным в сентябре в Астане (Казахстан). Тегеран, Москва и Анкара договорились совместно добиваться снижения интенсивности боев между вооруженными противниками сирийского правительства и сирийской армией, сообщает Reuters.