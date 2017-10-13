Отунбаева: Президент КР должен найти подход к Назарбаеву

Для решения вопросов на пунктах пропуска на границе с Казахстаном необходимо провести переговоры на уровне президентов. Такое мнение высказала экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева на пресс-конференции движения «За чистые выборы».

«Самое главное, должен быть шаг со стороны президента. Чувствует ли, знает ли президент свою ответственность? Если даже не просить прощения, то как минимум должен найти подход и обратиться к президенту Казахстана», – сказала она, комментируя ситуацию на границе двух стран.

Отунбаева считает, что вопрос не может быть решен на уровне правительств.

Ситуация на границе с Казахстаном осложнилась 10 октября. По данным Госпограничной службы Кыргызстана, Казахстан начал производить пропуск на границе в усиленном режиме. В результате на пунктах пропуска образовались очереди.

Ранее, 7 октября, президент Алмазбек Атамбаев подверг критике президента Казахстана за попытку вмешательства во внутренние дела Кыргызстана и президентские выборы. Он также подверг критике Нурсултана Назарбаева за встречу с кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым как и встречу другого кандидата – Темира Сариева – с казахским бизнесменом Булатом Утемуратовым.