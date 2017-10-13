«Лаборатория Касперского» расширяет сотрудничество с Интерполом

Компьютерная компания «Лаборатория Касперского» согласилаcь поставлять Интерполу данные о киберугрозах.

Компания сообщила об этом сразу после того, как в Кремле опровергли информацию американских СМИ и израильской разведки о причастности российских проправительственных хакеров к компьютерному шпионажу с использованием антивирусных программ «Лаборатории Касперского».

Сама компания уже неоднократно отрицала какое-либо сотрудничество со спецслужбами.

Ее антивирусными программами пользуются – по данным Reuters – 400 миллионов человек во всем мире.