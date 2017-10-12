Эрдогана тепло приняли в мусульманском регионе Сербии

Жители региона Санджак на юго-западе Сербии, населенного преимущественно мусульманами, оказали теплый прием президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. 11 октября тысячи человек выстроились вдоль улиц Нови-Пазара, самого крупного города в Санджаке, куда Эрдоган прибыл вместе с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Санджак – один из мостов, которые связывают нас, – сказал Эрдоган. – Мы все можем видеть, как наша эмоциональная связь положительно сказывается на двусторонних отношениях».

Двухдневный визит Эрдогана в Сербию наблюдатели расценивают как попытку Анкары усилить свое влияние на Балканах, где многие государства, которые столетиями находились в Османской империи, имеют исторические и религиозные связи с Турцией. Сербия, заявившая о намерениях вступить в Европейский союз, пытается балансировать между интересами России, своего традиционного союзника, и потребностями страны в инвестициях для стимулирования роста экономики, еще не полностью оправившейся после распада бывшей Югославии.

«Мы почувствовали себя как дома во время этого визита в Сербию. Мы сохраним нашу дружбу», – сказал Эрдоган, выступая в Нови-Пазаре. 10 октября в Белграде Эрдоган пообещал увеличить объем инвестиций и товарооборота. Сербские официальные лица и делегация из Турции подписали ряд сделок, инвестиционных соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Договоренности открывают возможности для строительства автотрассы Белград – Сараево и включают соглашения о сотрудничестве в области энергетики. Подписано также соглашение о свободной торговле, открывающее рынок Турции для некоторых видов продукции из Сербии.