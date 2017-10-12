Блог: Народ и банко-маты

Банкоматы, в ограниченном количестве установленные на нескольких рынках Ташкента, начали системно выходить из строя. На Мирабадском рынке банкомат в лучшем случае работает два дня в неделю, в остальное время на нем красуется табличка «По техническим причинам». Аналогично дело обстоит и на рынке Кадышева. Один из двух банкоматов регулярно простаивает, у другого очередь человек в сто.



Почему никто не призовет банкиров к ответственности, почему они могут позволить себе игнорировать распоряжения президента страны, дискредитируя провозглашенный им курс на принципиальные изменения во взаимоотношениях народа и государства? Только потому, что у кого-то из них не достроен очередной дворец, оформленный на родственника, не куплен очередной дорогой автомобиль и еще не все деньги выведены за пределы Узбекистана? Глава государства назвал банкиров ворьем, но ворье должно сидеть в тюрьме, а не в шикарных офисах. Я так понимаю.

Сергей Ежков, Uzmetronom